Более 20 физических и юридических лиц из Белоруссии попали под санкции США

Вашингтон, 24 февраля. Минфин США заявил о введении ряда ограничительных мер в отношении 24 физических и юридических лиц Белоруссии. Причиной послужило обострение ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в Донбассе в ночь на 24 февраля. Целью стало демилитаризация и денацификация Украины. После объявления российского лидера ряд западных стран решили ввести ограничительные меры.

Минфин США решил ввести ограничительные меры в отношении главы МО Белоруссии. В список попал государственный секретарь Совета безопасности страны, добавили в ведомстве.

Кроме белорусских лиц под санкции Соединенных Штатов попадают крупнейшие банки России. По словам президента США Джо Байдена, ограничительные меры затронут ВТБ и другие финансовые организации.