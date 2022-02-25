Эксперты считают, при Трампе США были бы стабильны, а Украина не провоцировала бы Россию

Операция России по принуждению Украины к миру стала необходима в связи с тем, что президент Владимир Зеленский и его сподвижники слепо исполняли приказы Вашингтона и истребляли собственный народ и мирных жителей Донбасса. Скорее всего, если бы кресло президента США занимал Дональд Трамп, подобного бы не случилось, проблемы могли разрешиться переговорами. Ситуация в Америке из-за неразумных действий Джо Байдена крайне напряжена. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Журавлев.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины, на которую Россию вынудили нацисты, захватившие власть в сопредельной с Россией стране.

Президент США Джо Байден заявил, что Путин «выбрал войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и страданиям» и назвал атаку российских военных «неспровоцированной и неоправданной».

В эфире радиостанции iHeart экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Путина по Украине гениальным. Позже в эфире Fox News он отметил:

«Нападение Путина на Украину произошло из-за фальсификации выборов в США».

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев признался, что трудно представить, как сложились бы события между Украиной и Россией, если бы Трамп остался президентом США на второй срок. Он отметил: многое из того, что он говорит, он говорит, чтобы уязвить Байдена.

«Дональд Трамп симпатизирует Зеленскому. Возможно, США при его правлении не стали бы подталкивать Киев к войне с Россией, а больше уделяли бы внимание разумной дипломатии. Вряд ли Трамп мог бы способствовать нормальным отношениям между Киевом и Москвой, бандеровщина и нацизм на Украине стали взращиваться сразу после распада СССР, эту страну готовили к противостоянию с Россией. Но Дональд Трамп как рациональный человек мог бы дать распоряжение Киеву прекратить расстреливать Донбасс. Украинскими генералами после государственного переворота 2014 года руководят американские полковники», — предположил аналитик.

Журавлев добавил, что вполне вероятно: Дональд Трамп, будучи адекватным реалистом и удачным бизнесменом, был бы более разумен в переговорах с нашей страной в отличие от Джо Байдена и представителей его администрации, которые вели себя в диалоге с Россией как провокаторы. Собеседник ФАН обратил внимание, что республиканцы — это консерваторы, которые поддерживают промышленность и живут на Земле, а у демократов, к которым относится Байден, — мир, который они отчасти придумали.

«Внутренний кризис, к которому демократы, стоящие у руля, привели Америку, усугубленный международными событиями, Трамп может попытаться использовать, чтобы занять место Байдена, не дожидаясь выборов. Однако в этом случае есть вероятность, что демократы просто устранят его физически. Его могут убить, как некогда в США, в Техасе, убили президента Джона Кеннеди. Или ранее — Мартина Лютера Кинга. Многие американские политики понимают, что основная задача Джо Байдена — не допустить возвращения Дональда Трампа, именно для этого заинтересованные могущественные политические группировки поставили «сонного Джо» на место президента Соединенных Штатов», — высказал свое мнение политолог.

Журавлев напомнил, что электорат Трампа — законопослушные граждане США, имеющие нормальную работу, то есть добропорядочные люди, которые хотят порядка.

«Их много, но глобалисты, во многом контролирующие Соединенные Штаты, могут не допустить Дональда Трампа к выборам, сформировав для этого любую причину. Как США преодолеют отрезок до промежуточных выборов, которые состоятся осенью, будет зависеть от того, насколько активно будут бесчинствовать на улицах и в магазинах представители движения BLM. Это продемонстрирует обывателям, насколько правящая партия, то есть демократы, еще способны контролировать свое государство. Ситуация внутри США может сложиться такая же, как в России весной 1917 года, тогда возможно что угодно», — предупредил эксперт-международник.

Директор Института региональных проблем подчеркнул: говорить о том, что произойдет в США, дойдет ли внутреннее противостояние масс до гражданской войны, мы сможем, когда поймем, насколько еще способна к внутреннему управлению государственная система Соединенных Штатов. По мнению Журавлева, к лету это все прояснится. Если демократы действительно все развалили, в Америке возможны расовая гражданская война и воцарение на территории США хаоса.

Ранее ФАН рассказал о претензиях американцев к Джо Байдену. Граждане США требуют, чтобы он занимался своей страной, а не Украиной.