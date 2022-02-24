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Politico: санкции США сосредоточены на финансовых учреждениях

Политика
Politico: санкции США сосредоточены на финансовых учреждениях
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 февраля. Новые санкции Соединенных Штатов против России не затрагивают энергетический сектор страны. Они сосредоточены на финансовых организациях, обращает внимание газета Politico.

Журналисты сделали такое заявление еще до выступления американского лидера Джо Байдена, который перечислил новые ограничительные меры против Москвы. В частности санкции Соединенных Штатов не затронули российскую компанию «Роснефть», хотя слухи о возможных рестрикциях против нее ходили давно.

При этом санкции Байдена коснулись российских банков. Среди них ВТБ, Сбер, Газпромбанк, банк «Открытие» и некоторые другие. Представитель кредитной организации ВТБ уже рассказал, как поступать россиянам, которые пользуются картой банка за границей.

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