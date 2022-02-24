США могут направить в Германию около семи тысяч американских военных

Вашингтон, 24 февраля. Около семи тысяч американских военнослужащих планируется отправить в Германию из-за событий вокруг Украины. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Отправка американского военного контингента в Германию планируется в ближайшие дни. Ранее военнослужащие уже были приведены Пентагоном в состояние повышенной готовности, уточнил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Вместе с этим он не исключил отправку дополнительных сил на немецкую территорию.