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США могут направить в Германию около семи тысяч американских военных

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:42
Армия
США могут направить в Германию около семи тысяч американских военных
wikipedia.org  /  Tech. Sgt. Andy Dunaway

Вашингтон, 24 февраля. Около семи тысяч американских военнослужащих планируется отправить в Германию из-за событий вокруг Украины. Об этом передает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

Отправка американского военного контингента в Германию планируется в ближайшие дни. Ранее военнослужащие уже были приведены Пентагоном в состояние повышенной готовности, уточнил собеседник агентства.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что американские солдаты не будут принимать участие в боевых действиях на Украине. Вместе с этим он не исключил отправку дополнительных сил на немецкую территорию.

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