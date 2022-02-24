Экс-советник министра обороны Украины Селиванов: это настоящее восстановление Русского мира

Советник министра обороны Украины до 2014 года, а теперь офицер ЛНР Алексей Селиванов, который в данный момент является непосредственным участником операции по денацификации Украины, поделился с редакцией Федерального агентства новостей информацией с передовой.

По словам Селиванова, операция спланирована и проводится блестяще. Время, которое необходимо для установления контроля над городами, практически совпадает с тем, чтобы до них доехать. Русские войска уже вышли на линию Днепра, заняли Геническ и Новую Каховку. Несмотря на то, что ВСУ, отступая, взрывают мосты, русские их снова наводят.

«Там на всех направлениях: на киевском, на харьковском, на южном направлении, в Донбассе, сегодня находятся наши земляки, граждане Украины, которые вынуждены были покинуть ее территорию из-за репрессий киевского режима. Сегодня эти люди возвращаются, то есть эта операция не просто операция российской армии или операция Владимира Владимировича Путина, это наша операция. Я тоже нахожусь вместе с ними. Мы идем наводить порядок на нашей Родине».

Офицер с радостью отмечает боевой настрой у военнослужащих. По его словам, даже на тех участках, где еще есть какое-то сопротивление, люди настроены очень оптимистично, очень позитивно.

Федеральное агентство новостей /

«Сегодня не со всеми есть связь, потому что люди выезжают, уезжают, не везде есть телефон, но тем не менее мы всерьез настроены на то, чтобы вернуться в свои города, и из этих городов мы получаем информацию с самого утра. Не приезжие, не рагулье западной Украины, не клиенты западных фондов, а наши земляки, вот, в частности, мои киевляне, они тоже с большой радостью восприняли операцию по денацификации Украины».

Селиванов считает, что последствия для РФ, Украины будут разнообразными:

«Конечно, в данный момент, вот прямо сейчас, различные западные деятели угрожают России санкциями, но характерно, что войск никто Украине не дал. Байден с женой просто помолились своему протестантскому богу за Украину, и то не факт, они просто об этом заявили. Да, будут какие-то внешние удары по экономике России, по дипломатии, но положительные эффекты от операции будут намного больше. Это настоящее восстановление русского пространства, настоящее восстановление Русского мира, настоящее восстановление русского народа. Всегда, после любой победы, наш народ расправлял плечи и восстанавливал экономику, и демографию, и роль России в мире. И вот это та самая победа, которой ждали люди очень долго и которой особенно долго, 8 лет, ждал сражающийся Донбасс».

Алексей Селиванов рассказал, что в то время, как украинские военнослужащие один за другим, десяток за десятком принимают решение перейти на сторону сил операции по денацификации, на сторону русской армии, те реальные военные преступники, те, кто отдавал приказ на обстрел мирных кварталов Донбасса, кто убивал детей, стреляют этим военнослужащим в спины.

Федеральное агентство новостей /

«Только что народная милиция ЛНР зафиксировала, что военный преступник Зиневич, командир 30-й бригады ВСУ, отдал приказ расстрелять в спины пять военнослужащих своей бригады, которые приняли решение сдаться и перейти на сторону Народной милиции Луганской Народной Республики», — завершил свой рассказ собеседник ФАН.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Во время встречи с представителями отечественного бизнеса глава РФ подчеркнул, что проводимая в Донбассе спецоперация по защите мирного населения является вынужденной мерой.