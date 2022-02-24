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Минфин США намерен в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка

Экономика
Минфин США намерен в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка
Невские Новости  /  Сергей Иванов

Вашингтон, 24 февраля. Все долларовые платежи, которые попытается провести Сбербанк для своих клиентов, будут отклоняться в американских банках. Такое заявление сделал Минфин США.

Корреспондентские счета Сбербанка планируют закрыть в течение месяца. Такое предписание от американского Минфина получили все фининституты.

Соединенные Штаты также ввели против России и другие санкции. Часть из них касаются экспорта и затрагивают космическую отрасль. Новые ограничения в отношении страны начали действовать после начала спецоперации по освобождению Донбасса. Американский президент Джо Байден сообщил о заморозке всех счетов и активов финансовых организаций.

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