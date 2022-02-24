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Снижение акций Сбербанка превысило 40% после новостей о санкциях США

Экономика
Снижение акций Сбербанка превысило 40% после новостей о санкциях США
Пресс-служба Сбербанка

Москва, 24 февраля. Акции Сбербанка подешевели более чем на 40%. Этому предшествовало решение США ввести санкции против российского банка.

Американский минфин ранее поручил всем финансовым институтам США за 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка. Все долларовые платежи кредитной организации будут отклоняться при попадании в американские банки.

Санкции США затронули несколько крупнейших российских банков. В ВТБ заявили, что ограничения со стороны американского правительства не отразятся на счетах и вкладах клиентов.

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