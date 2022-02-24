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Французская Air France сократила количество перелетов из Парижа в Москву

Общество
Французская Air France сократила количество перелетов из Парижа в Москву
Global Look Press  /  Massimo Insabato / Keystone Press Agency

Париж, 24 февраля. Количество рейсов французской авиакомпании Air France из Парижа в Москву сократилось практически вдвое. Об этом говорится в материале агентства «Франс Пресс AFP».

Соответствующее решение принято на фоне обострения обстановки на Украине. Так, ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале военной операции. Данный шаг глава РФ связал с необходимостью «демилитаризации и денацификации страны», а также защитой жителей Донецкой и Луганской народных республик. Представители агентства подчеркнули, что число рейсов из Парижа в Москву сократилось с 12 до 7 в неделю.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о введении ограничительных мер против российской компании «Аэрофлот». Всем воздушным судам организации запрещены полеты в страну.

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