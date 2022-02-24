Вашингтон вводит пакет ограничений против Сбера и ВТБ

Вашингтон, 24 февраля. Крупные российские банки попадают в санкционный список США. Среди них ВТБ, Сбер, Газпромбанк, сообщили в минфине страны.

Кроме указанных банков Вашингтон намерен ввести новые ограничения в отношения банка «Открытие», Совкомбанка и Новикомбанка. Кроме США ряд санкций вводят в других странах. Причиной стало объявление спецоперации в Донбассе президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее руководство ВТБ обратилось к своим клиентам, которые находятся за границей. Им рекомендовано снять наличные средства и расплачиваться за покупки и услуги картами других финансовых организаций.