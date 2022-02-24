Политолог Скориков назвал безответственными выступления либералов в поддержку киевского режима

Эксперт Института стран СНГ, политолог Иван Скориков считает заявления российских либералов, критикующих военную операцию по принуждению Украины к миру, действиями, направленными на подрыв консенсуса в обществе по вопросу обеспечения национальной безопасности РФ.

«Кто-то там уже анонсировал акции протеста оппозиции, но это как раз один из сценариев США, ради чего они и использовали Украину как копье в наше подбрюшье, чтобы попытаться сменить власть в России и вообще устроить деконструкцию РФ. Думаю, они все-таки переоценивают свои возможности, считая, что сейчас каждый второй россиянин выбежит на центральные площади с украинским флагом – этого, конечно, не будет», — считает Иван Скориков.

Политолог оценивает заявления отдельных представителей творческих профессий, которые выражают поддержку украинским националистам, минимум как безответственные.

«Не так страшны украинцы, забывшее свое русское имя, как сказал президент, как страшны украинствующие — люди, которые не замечали войну, длящуюся на Донбассе 8 лет, сожженных людей, выступивших за русскую правду, за неприятие бандеровщины в Одессе в мае 2014 года; расправу над антимайданом в Мариуполе и Запорожье, бомбежки Луганска и Донецка. Всего этого они не замечали, а теперь кричат о том, что Россия начала войну — нет, война давно идет, Россия начала завершать эту войну, которую не удалось остановить дипломатическими решения», — заявил Иван Скориков.

По мнению политолога, целью информационной атаки псевдолибералов является российская молодежь.

«Они сейчас пытаются своим неким авторитетом воздействовать на умы, прежде всего, молодежи, своих подписчиков. Но социальные опросы о настроениях людей, которые поддерживают беженцев, готовы приютить жителей с ДНР и ЛНД, помочь им, доказывают, что количество украинствующих у нас не превышает 15%, большинство россиян понимают национальные интересы РФ и знают, что по ту сторону выдуманных границ находятся наши люди, которые просят у нас защиты», — рассказал Иван Скориков.

Эксперт считает недостоверной информацию о том, что значительная часть жителей Украины прониклась националистической пропагандой и настроена антироссийски.