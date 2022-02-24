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Жители Николаева показали пустые полки продовольственных магазинов

Общество
Жители Николаева показали пустые полки продовольственных магазинов
Федеральное агентство новостей  / 

Жители Николаева поделили с ФАН фотографиями из одного из магазинов в городе. В супермаркете АТБ покупатели разобрали уже большинство товаров. На полках не осталось круп (только самые дорогие марки), практически нет сахара. В основном есть еще мука, соль, дрожжи, сгущенка.

«Это в АТБ такая ситуация. И подобное наблюдается почти во всем магазинах. Хлеб не могу найти уже часа два», ― пожаловался житель Николаева.

 А вот в Одессе, где во многих магазинах днем были большие очереди в магазинах, покупать «элитную продукцию» не спешили. В отделах с колбасными нарезками, мясом и тортами полки заполнены и покупателей эти товары пока не привлекли. Причем, как сообщал ФАН одессит, в городе наблюдаются перебои с оплатой товаров в магазинах через терминалы.

В целом, судя по сообщениям многих жителей разных регионов Украины, во всех городах наблюдается похожая ситуация ― очередь в магазинах, вереницы автомобилей на заправках и заканчивающаяся наличка в банкоматах.

Ранее ФАН сообщал, что Вооруженные силы России успешно справились со всеми поставленными на день задачами в рамках спецоперации по демилитаризации Украины.

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