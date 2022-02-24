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Байден заявил о готовности США вывести нефть из резервов на рынки

Экономика
Байден заявил о готовности США вывести нефть из резервов на рынки
flickr.com  /  Matt Johnson / CC BY 2.0

Вашингтон, 24 февраля. Американское руководство может при необходимости вывести нефть из стратегических резервов на рынки, чтобы снизить цены на топливо. Об этом сообщил президент США Джо Байден.

Кроме того, глава Белого дома попросил энергетические компании США не взвинчивать стоимость ввиду международной напряженности.

«Правительство США готово при необходимости вывести нефть из резервов на рынки для снижения цен на топливо», — сказал Байден.

Ранее президент США объявил о высвобождении 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва, чтобы снизить стоимость топлива, которое закрепились выше 80 долларов за баррель. Эту инициативу поддержали Индия, Китай, Южная Корея, Япония и Великобритания.

Международная ситуация обострилась несколько недель назад, когда Украина начала атаковать территорию Донбасса. Россия утром 24 февраля объявила о начале спецоперации по «демилитаризации и денацификации Украины».

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нефть сша байден
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