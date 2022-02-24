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Байден обвинил Россию в игнорировании озабоченности США в сфере безопасности

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:22
Политика
Байден обвинил Россию в игнорировании озабоченности США в сфере безопасности
 /  Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден во время своего обращения заявил, что Россия «отвергла все попытки» Вашингтона по разрешению ее озабоченностей в сфере безопасности.

По заверениям американского лидера, Москва отвергла предложения о диалоге по безопасности в Европе. Действия России являются нарушением международного права, добавил Байден.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости начать переговоры для выработки четких договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение блока НАТО на восток. В декабре Москва предложила Вашингтону и странам НАТО проект договора о гарантиях безопасности.

В документе указано обязательство не размещать вооружение в тех районах, где это будет восприниматься другой страной в качестве угрозы безопасности. Россия также предложила США не создавать военные базы на территории бывших республик СССР.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон не хочет вести переговоры по Украине. По ее словам, «хамский ответ» Америки был получен еще до начала спецоперации.

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