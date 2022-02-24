ВТБ: санкции затронут использование карт банка за рубежом

Москва, 24 февраля. Санкции против ВТБ будут затрагивать использование его карт за пределами России. Клиентам рекомендуется снять наличные, сообщили в финансовой организации.

Руководство ВТБ обратилась к своим клиентам, которые сейчас находятся за рубежом. Сейчас им следует снять наличность с карт или расплачиваться за товары и услуги «пластиком» других финансовых организаций.

Глава России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации. На фоне этого многие страны решили ввести ряд ограничений в отношении финансовой организации. Сейчас ценные бумаги ВТБ демонстрируют падение на 43% в ходе торгов на Московской бирже.