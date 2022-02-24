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Британский холдинг «Роллс-ройс» объявил о временном прекращении закупки российского титана

Экономика
Британский холдинг «Роллс-ройс» объявил о временном прекращении закупки российского титана
rolls-roycemotorcars.com  /  Rolls-Royce Motor

Лондон, 24 февраля. Закупка титана с территории России, используемого при производстве авиационных двигателей, британским холдингом Rolls-Royce временно прекращена. Такое заявление сделали представители английской компании.

Данное решение организации связано с началом военной операции России. О ней ранее объявил президент страны Владимир Путин. Он отметил необходимость соответствующих действий на фоне регулярных обстрелов Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее поставки в Российскую Федерацию приостановили некоторые автомобильные бренды. Свое решение они связывают с ситуацией на Украине.

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