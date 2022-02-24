НАТО намерена продолжать наращивать военное присутствие в Восточной Европе

Брюссель, 24 февраля. Сложившаяся ситуация в Донбассе вынуждает Североатлантический альянс реагировать соответствующим образом. На восточном фланге НАТО будет усилено военное присутствие. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, завтра пройдет саммит Альянса, в котором примут участие Финляндия и Швеция, а также представители Европейского союза. Речь будет идти о координации ответных действий.

«Мы продолжим наращивать присутствие в восточной части Альянса. И нам надо также провести анализ долгосрочных последствий того, что происходит сейчас на Украине», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Целесообразность переброски военного контингента в Европу также изучает администрация президента США Джо Байдена. Планы Белого дома связаны с проведением спецоперации России на территории Донбасса.