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НАТО намерена продолжать наращивать военное присутствие в Восточной Европе

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:20
Политика
НАТО намерена продолжать наращивать военное присутствие в Восточной Европе
wikipedia.org  /  Ukraine – NATO Commission chaired by the President

Брюссель, 24 февраля. Сложившаяся ситуация в Донбассе вынуждает Североатлантический альянс реагировать соответствующим образом. На восточном фланге НАТО будет усилено военное присутствие. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По его словам, завтра пройдет саммит Альянса, в котором примут участие Финляндия и Швеция, а также представители Европейского союза. Речь будет идти о координации ответных действий.

«Мы продолжим наращивать присутствие в восточной части Альянса. И нам надо также провести анализ долгосрочных последствий того, что происходит сейчас на Украине», — сказал Столтенберг в эфире телеканала CNN.

Целесообразность переброски военного контингента в Европу также изучает администрация президента США Джо Байдена. Планы Белого дома связаны с проведением спецоперации России на территории Донбасса.

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Все новости / Политика / НАТО намерена продолжать наращивать военное присутствие в Восточной Европе
донбасс нато столтенберг европа переброска войск восточный фланг
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