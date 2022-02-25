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«Зона признания». Эксклюзивное интервью Пушилина о ситуации в Донбассе
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«Зона признания». Эксклюзивное интервью Пушилина о ситуации в Донбассе

  /   Обновлено: 25 февраля 2022 03:16
ФАН-ТВ
«Зона признания». Эксклюзивное интервью Пушилина о ситуации в Донбассе

Ведущий программы «Зона» Игорь Кимаковский рассуждает о событиях, которые стремительным образом развиваются на Украине. Публицист уверен, что сейчас на наших глазах пишется современная история России, а то, что происходит в соседнем государстве, в итоге может стать праздником для всех тех, кто говорит на русском языке и чтит славную историю российского государства.

Восемь долгих лет народ Донбасса ждал признания, и оно состоялось. Сейчас там гремят взрывы и идут обстрелы, но ясное солнце обязательно воссияет здесь, а над головами жителей республик снова будет чистое и мирное небо.

Долгое время нашу страну обвиняли в желании напасть на «маленькую, но гордую» Украину, рисовали карты якобы планируемых вторжений, одновременно накачивая ее оружием и готовя диверсантов. Всячески подталкивали соседнее с нами государство к эскалации ситуации в Донбассе, что привело к тому, что на границе Донецкой и Луганской народных республик скопилось около 150 тысяч до зубов вооруженных украинских силовиков, что само по себе уже является угрозой.

Игорь Кимаковский внимательно проанализирует ситуацию и те результаты, к которым она может привести. Что мы получим в итоге? Чего нам стоит опасаться? Какие были предпосылки у состоявшегося вооруженного столкновения? Обо всем этом — в новом выпуске передачи «Зона».

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