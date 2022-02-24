ВТБ: санкции со стороны США не отразятся на счетах и вкладах клиентов банка

Москва, 24 февраля. Новые санкционные ограничения со стороны американского правительства не отразятся на счетах и вкладах клиентов ВТБ. Такое заявление сделали представители банка.

В кредитно-финансовой организации сообщили, что ограничительные меры также не отразятся на картах Visa и Mastercard. Все они будут работать в предприятиях торговли и услуг. То же касается и банкоматов на всей территории России.

О введении санкций против ВТБ ранее сообщил американский президент Джо Байден. О заморозке всех активов организации также заявили власти Великобритании.