Президент США Байден заявил об отсутствии планов отключать Россию от SWIFT

Вашингтон, 24 февраля. Запад не смог согласовать отключение России от системы SWIFT. Но эту меру не исключают в будущем, сообщил президент США Джо Байден.

По словам американского лидера, ограничительные меры, которые предлагают США, имеют такую же силу, как и система SWIFT. Европа пока не готова прибегать к такому ограничению.

В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что решение по отключению России от системы SWIFT будут принимать лидеры стран ЕС на саммите. Пока Вашингтон ввел санкции против крупных банков РФ.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Запад намерен ограничить возможности России вести операции в твердой валюте. Новые ограничения затронут расчеты в долларах, фунтах, йенах.