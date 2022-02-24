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Жители Николаева сообщили, что украинские военные взорвали мост в городе
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Жители Николаева сообщили, что украинские военные взорвали мост в городе
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Жители украинского города Николаев прислали ФАН несколько фотографий из города и рассказали, как сейчас у них обстоит ситуация. По словам николаевца Андрея, жители города с самого утра, как раздались звуки взрывов на военных объектах, начали заправлять свои автомобили, из-за чего на заправках начали образовываться большие очереди.

«Все люди очень спешат, пытаются снять деньги в банкоматах. Говорят, что во многих местах наличные деньги уже закончились, поэтому люди ездят по городу в поисках, где можно снять наличные. Также люди сейчас пытаются запастись продовольствием, в магазинах стоят толпы людей, туда их запускают в основном группами, чтобы не было столпотворений внутри.

Наши доблестные в кавычках украинские военные взорвали мост. Получается, что теперь, если я захочу поехать из Николаева в Одессу, то я этого не смогу сделать, потому что нет дороги. Люди все в шоке от такого, потому что все и так уже понимают, чем закончится», — отметил Андрей.

Жители Николаева сообщили, что украинские военные взорвали мост в городе
Кроме того, по его словам, многие ищут возможности уехать с семьей туда, где может быть безопаснее. Также они ищут возможности вывезти родственников из других городов Украины, где сейчас нестабильная ситуация. Другие же сидят по своим домам и ждут, когда все это закончится, люди все очень напуганы, а от властей страны нет адекватных и вразумительных пояснений для людей.

Напомним, ранее очевидец сообщил ФАН, что в Херсоне не работают банки, а в магазинах люди сметают товары с полок.

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