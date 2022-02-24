Байден заявил, что Путин преследует цель «восстановить Советский Союз»

Вашингтон, 24 февраля. Президент России Владимир Путин своими действиями намеревается восстановить Советский Союз. Такого мнения придерживается глава США Джозеф Байден, который заявил об этом в ходе своего выступления.

Хозяин Белого дома обратил внимание, что Вашингтон не планирует отправлять свой военный контингент для разрешения украинского конфликта. Во время своей речи Байден также заявил о новых санкциях в отношении Москвы.

«Амбиции Владимира Путина не ограничиваются одной Украиной. Его цель ясна. Он хочет восстановить СССР», — считает Джо Байден.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Во время встречи с представителями отечественного бизнеса глава РФ подчеркнул, что проводимая в Донбассе спецоперация по защите мирного населения является вынужденной мерой.