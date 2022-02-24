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Байден заявил, что Путин преследует цель «восстановить Советский Союз»

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:14
Политика
Байден заявил, что Путин преследует цель «восстановить Советский Союз»
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 24 февраля. Президент России Владимир Путин своими действиями намеревается восстановить Советский Союз. Такого мнения придерживается глава США Джозеф Байден, который заявил об этом в ходе своего выступления.

Хозяин Белого дома обратил внимание, что Вашингтон не планирует отправлять свой военный контингент для разрешения украинского конфликта. Во время своей речи Байден также заявил о новых санкциях в отношении Москвы.

«Амбиции Владимира Путина не ограничиваются одной Украиной. Его цель ясна. Он хочет восстановить СССР», — считает Джо Байден.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Во время встречи с представителями отечественного бизнеса глава РФ подчеркнул, что проводимая в Донбассе спецоперация по защите мирного населения является вынужденной мерой.

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