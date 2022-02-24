Байден сообщил о готовности ввести персональные санкции против Путина

Вашингтон, 24 февраля. Правительство Соединенных Штатов может ввести персональные санкционные ограничения в отношении президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Данное решение главы Соединенных Штатов было принято на фоне начала военной операции России. О ее необходимости ранее сообщил президент РФ Владимир Путин. Соответствующие меры он объяснил «демилитаризацией и денацификацией Украины».

Ранее Джо Байден сообщил о введении ограничительных мер против крупнейшего российского банка ВТБ. Отмечается, что будут заморожены активы финансовой организации.