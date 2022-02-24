Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 23:36
23:31
Экономика
Лидеры стран Евросоюза хотят ввести дополнительные антироссийские санкции
23:30
Общество
Жительница Украины рассказала, как прячется в подвале от обстрелов под Киевом
23:28
Экономика
США разрешили российским банкам проводить сделки по долговым обязательствам
23:28
Политика
США выдворяют из Вашингтона советника-посланника российского посольства
23:28
Происшествия
Минздрав Украины: 57 человек погибли в результате боевых действий
23:26
Весь мир
Глава Мали поблагодарил известного в стране марафонца за поддержку властей переходного периода
23:21
Общество
Компания «Аэрофлот» отменила рейс из Москвы в Лондон 25 февраля
23:20
Общество
СК возбудил дело против москвички, которая бросила коктейль Молотова в правоохранителей
23:20
Политика
Генерал-майор Макарчук оценил спецоперацию на Донбассе
23:18
Политика
Защитим Донбасс и отойдем: правозащитник о перспективах разрешения конфликта
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Байден сообщил о готовности ввести персональные санкции против Путина

Политика
Байден сообщил о готовности ввести персональные санкции против Путина
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 24 февраля. Правительство Соединенных Штатов может ввести персональные санкционные ограничения в отношении президента России Владимира Путина. Соответствующее заявление сделал американский лидер Джо Байден.

Данное решение главы Соединенных Штатов было принято на фоне начала военной операции России. О ее необходимости ранее сообщил президент РФ Владимир Путин. Соответствующие меры он объяснил «демилитаризацией и денацификацией Украины».

Ранее Джо Байден сообщил о введении ограничительных мер против крупнейшего российского банка ВТБ. Отмечается, что будут заморожены активы финансовой организации.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден сообщил о готовности ввести персональные санкции против Путина
санкции путин донбасс президент сша байден президент россии
Комментировать