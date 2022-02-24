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Байден не планирует переговоры с Путиным

Политика
Байден не планирует переговоры с Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 24 февраля. Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время не планирует вести диалог с российским лидером Владимиром Путиным по поводу ситуации в Донбассе.

Ранее главы государств регулярно проводили телефонные беседы по поводу гарантий безопасности в Европе, выражая приверженность дипломатическому воздействию по украинскому вопросу. Однако после начала спецоперации в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины риторика Запада резко поменялась.

Ранее телеканал CNN заявил, что группировка НАТО в Восточной Европе может увеличиться на фоне происходящих событий в Донбассе. Соответствующий план, по данным СМИ, разрабатывает в Белом доме.

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