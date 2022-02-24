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Байден заявил об ограничении для России операций в долларах

Экономика
Байден заявил об ограничении для России операций в долларах
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 февраля. Президент США Джо Байден во время своего обращения заявил, что Запад ограничит возможности России вести операции в твердой валюте.

Вашингтон планирует наложить ряд антироссийских санкций. В первую очередь, это касается расчетов в иностранной валюте, заявил Байден.

«Я только что поговорил с лидерами G7, и мы полностью согласны. Мы ограничим возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, йенах», — заверил американский президент.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида украинских властей. Позднее глава государства встретился с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить возможные санкции. По словам Путина, в Кремле оценили все риски.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия за последние годы стала более устойчивой к экономическим ограничениям.

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