Байден объявил о введении санкций против крупнейшего российского банка

Вашингтон, 24 февраля. Соединенные Штаты намерены ввести новые ограничения против крупнейшего банка России. Об этом заявил президент страны Джо Байден.

Новый пакет ограничений затронет ВТБ и ряд других крупных банков. По словам американского президента, будут заморожены активы финансовых организаций.

Ранее о санкциях в отношении ВТБ объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Соединенное Королевство займется заморозкой активов финансовой организации и будут ограничен размер сумм, которые смогут держать россияне.