Глава Крыма сообщил о снятии водной блокады

Симферополь, 24 февраля. Водная блокада Крымского полуострова практически закончена. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Днепровскую воду в Северо-Крымский канал смогут подать после технического осмотра наносов и другого оборудования. Соответствующее решение могут принять уже 25 февраля, сообщил Сергей Аксенов.

Водную блокаду Крыма удалось снять после начала специальной операции по освобождению Донбасса. О принятых мерах сообщил президент России Владимир Путин утром 24 февраля. По словам главы государства, другого выбора просто не было.

Ранее сообщалось, что всех пребывающих в Крым беженцев будут проверять на коронавирус.