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Совет Европы рассмотрит санкции против России 25 февраля

Политика
Совет Европы рассмотрит санкции против России 25 февраля
coe.int  /  Council of Europe

Брюссель, 24 февраля. Совет Европы рассмотрит 25 февраля меры в отношении России в связи со спецоперацией на Украине, сообщается в распространенном коммюнике.

Комитет министров Совета Европы проведет внеочередное заседание, чтобы обсудить антироссийские санкции. На встрече рассмотрят возможность применения статьи 8 Устава организации. Речь идет о приостановке права на представительство любого члена Совета Европы.

Утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. Позднее состоялся телефонный разговор российского лидера с премьером-министром Индии Нарендрой Моди. Президент РФ изложил свою оценку агрессивных действий украинских властей в отношении мирного населения ЛНР и ДНР.

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