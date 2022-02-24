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Границу с Россией пересекли более 111 тысяч беженцев из ЛДНР

Общество
Границу с Россией пересекли более 111 тысяч беженцев из ЛДНР
Global Look Press  /  Andrey Pronin

Ростов-на-Дону, 24 февраля. Свыше 111 тысяч эвакуированных граждан Луганской и Донецкой народных республик успели пересечь рубежи России. Соответствующую информацию сообщили в экстренных службах Ростовской области.

Ранее главы Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин проинформировали о временной эвакуации жителей республики в Ростовскую область. Соответствующее решение было принято в связи с угрозой нападения со стороны украинских силовиков. Эвакуированы в первую очередь были женщины, дети и люди преклонного возраста, передало РИА Новости.

В понедельник, 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Накануне также была объявлена спецоперация в Донбассе, которую российский лидер назвал вынужденной мерой. По словам Путина, украинские власти не оставили Москве иного выбора.

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