После того как президент США Джо Байден озвучил список санкций против России из-за проведения специальной военной операции, стало понятно, что Украине уже ничего не поможет. Об этом в беседе с ФАН заявил известный российский экономист Василий Колташов.

Вашингтон введет новые санкции против Москвы, а также ограничения на экспорт в Россию, заявил президент США Джо Байден. Соединенные Штаты намерены ограничить возможности Москвы вести бизнес в долларах, фунтах и йенах. Кроме того, сообщил американский президент, США заблокируют четыре крупнейших банка, включая ВТБ. Он считает, эти меры будут иметь больше последствий, чем возможное отключение России от SWIFT.

Как сообщил минфин США, ограничения коснутся 11 юридических лиц, включая Сбербанк и Газпромбанк, кроме того, блокирующие санкции направлены против банка «Открытие» и его 12 дочерних компаний, Новикомбанка, Совкомбанка и его 22 дочкам. Помимо этого, Вашингтон и его союзники собираются ограничить импорт Россией высокотехнологической продукции на 50%. По словам Байдена, санкции также коснутся бондов крупнейших российских госкомпаний.

Global Look Press / CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Экономит Василий Колташов считает, что новые санкции Соединенных Штатов являются декоративными — никакого существенного вреда России не нанесут.

«Меры Байдена, как и ожидалось, являются декоративными. Не нужно обращать на них особое внимание. Все ограничения, которые касаются технологий, будут только провоцировать импортозамещение. В результате мы получим восстановление нашей экономики и развитие индустрии, а также высокотехнологического производства. Плюс мы будем иметь более активную кооперацию с Китаем», — сообщил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Далее специалист заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не помогут новые западные ограничения России, как он на то рассчитывал. Кроме того, Россия только выиграет от новых ограничений и станет еще сильнее.

«В этой ситуации Зеленский может ни на что не рассчитывать. Как только завершится специальная военная операция, только тогда начнутся переговоры с Западом. Байден и Евросоюз не могут против России ввести ни «адские санкции», ни «мать всех санкций», ни «санкции всех матерей». Ничего не могут. Все ограничится тем, что западная продукция просто будет удаляться с нашего рынка. Кроме того, мы больше не будем, как прежде, молиться на американские патенты. Так что новые меры США похожи на те, которые были в 2014 году. Как вы видите, они принципиально ни на что не повлияли», — резюмировал собеседник ФАН.

Депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что решение о принуждении Украины к миру было вынужденным: Россия не враг украинскому народу.