Егор Холмогоров о спецоперации РФ на Украине: Россия вернулась как сверхдержава

Своими размышлениями о ситуации на Украине поделился с Федеральным агентством новостей политолог, публицист, член Союза Писателей России Егор Станиславович Холмогоров.

«Мне не представляется основательным аргумент, что «нам нельзя заходить туда, где миллионы ненавидят Россию». Это значило бы, прежде всего, игнорировать те миллионы, которые Россию ждут и надеются на нас, но не могут говорить из-за репрессий и террора. Для нас всегда и везде должны быть на первом месте наши, а не ненаши. Мы не можем строить политику на преимущественном приоритете интересов ненаших»

По словам собеседника ФАН, главное, что важно при планировании в отношении Украины — это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.

«Украина — это конгломерат отторгнутых от России русских территорий. И в обращении с ними должен использоваться принцип благоудобства.»

vk.com / Егор Холмогоров

«То, что сейчас происходит, это демонстрация «на кошках» возможностей России как сверхдержавы в сфере обычных вооружений, включая аэрократию. Наглядное доказательство того, что никакие второсортные страны-буфера в принципе не являются ни военными соперниками, ни фактором сдерживания России. Что, по факту, означает, возвращение России в качестве сверхдержавы»

Об операции по демилитаризации и денацификации Украины политолог высказал следующее мнение:

Холмогров отметил, что реальный противник у России один - НАТО, да и то благодаря США, и рассказал, что бы он сам сделал в данном случае на месте «Директора»:

1. Занял бы территорию по линии 1939 (с тем, что дальше связываться сейчас совсем несподручно, увы, хотя в перспективе изложенный ниже сценарий мог бы быть распространен и за эту черту).

2. Провел бы полуторагодичную санацию, демилитаризацию и денацификацию.

3. После чего, провел бы честные, подчеркну еще раз — кристально честные референдумы о воссоединении с Россией по областям. А может быть даже по районам.

4. Из отказавшихся войти в состав России территорий сформировал бы буферное федеративное государство со 100% контролируемой внешней политикой и с внешним контролем за недопущением антирусских действий, в добровольно принудительном порядке входящее в Союз России и Белоруссии.

5. Если тот или иной субъект этого буфера хочет переголосовать референдум и воссоединиться с Россией — двери открыты всегда.

Такое распределенное решение позволило бы, по его мнению, избежать как принуждения русских жить в одном гражданском субъекте со «свидомыми», так и необходимости ускоренно всасывать этих «свидомых» в Россию и получать сенаторов Медведчуков и Надию Савченко в качестве участника московских ток-шоу.

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