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Власти Польши запретили вещание некоторых российских телеканалов в стране

Общество
Власти Польши запретили вещание некоторых российских телеканалов в стране
pixabay.com  /  mohamed_hassan

Варшава, 24 февраля. Национальный совет по телерадиовещанию Польши остановил трансляцию ряда российских телеканалов. В список попал RT, говорится в заявлении регулятора.

Президент России Владимир Путин объявил о старте военной спецоперации в Донбассе. Целью ее проведения стала необходимость в «демилитаризации и денацификации Украины». Ряд стран заявили о введении санкций против РФ.

Дополнительные санкционные ограничения по отношению к России вводит и Канада. По информации премьер-министра страны Джастина Трюдо, меры предприняты из-за военной спецоперации.

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