Президент Зеленский встретится с американским актером Пенном

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с американским актером Шоном Пенном, который недавно прилетел в Киев.

Звезда Голливуда поддержал украинского лидера в связи с напряженной обстановкой в стране. Актер прибыл в Киев, чтобы «зафиксировать все события». Информации, когда коллеги по лицедейскому ремеслу проведут встречу, пока не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. По словам российского лидера, данная мера является вынужденной, так как Украина не оставила Кремлю другого выхода.