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Президент Зеленский встретится с американским актером Пенном

Политика
Президент Зеленский встретится с американским актером Пенном
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Киев, 24 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский планирует встречу с американским актером Шоном Пенном, который недавно прилетел в Киев.

Звезда Голливуда поддержал украинского лидера в связи с напряженной обстановкой в стране. Актер прибыл в Киев, чтобы «зафиксировать все события». Информации, когда коллеги по лицедейскому ремеслу проведут встречу, пока не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. По словам российского лидера, данная мера является вынужденной, так как Украина не оставила Кремлю другого выхода.

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