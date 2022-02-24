Петербурженка резко высказалась о митингующих против спецоперации в Донбассе

Санкт-Петербург, 24 февраля. Жительница Санкт-Петербурга резко высказалась о митингах на Дворцовой площади, которые устраивают россияне против спецоперации по освобождению Донбасса.

С самого утра в социальных сетях стали появляться сообщения с призывами выйти на площади и устроить митинг против спецоперации, о которой объявил президент России Владимир Путин. На призывы СК РФ сохранять спокойствие отозвались не все и все же вышли на площади, сообщает «ПолитЭксперт». Петербурженка резко отозвалась о митингующих.

«У вас в мозгах ветер ходит, людей защищать — там людей убивают. А вы — мы не пойдем их защищать! Ну, пусть их терзают! TikTok — больше ничего, пустые ваши бошки. Ни Афгана не видели, ни страны не видели, ни жизни не видели. Тупые вы!» — заявила женщина.

21 февраля Путин официально признал независимость Луганской и Донецкой народных республик. Главы ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к российскому лидеру с просьбой помочь в урегулировании конфликта республик с Украиной. 24 февраля глава государства объявил о спецоперации по освобождению Донбасса.