Эвакуированным жителям Донбасса доставили гуманитарную помощь из Ленобласти

В Ростовскую область, где размещены эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибыл гуманитарный груз из Ленинградской области. Нуждающимся раздали продукты и медикаменты.

Получить гуманитарную помощь можно по паспортам Донецкой и Луганской народных республик.

«Люди подходят на улице, показывают паспорта, просят выделить им медикаменты для детей, или продовольственные наборы. Очень благодарят, когда узнают, что мы из Ленинградской области приехали», — отметил член совета при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям Герман Владимиров.

Светлана приехала из Донецкой Народной Республики 21 февраля, знакомые помогли ей найти жилье в Таганроге. Получая гуманитарную помощь, девушка рассказала, что надеется, что боевые действия скоро закончатся, и ее семья сможет вернуться домой.

«Я хочу поблагодарить жителей Ленинградской области за помощь», — сказала девушка.

С беженцами работает более тысячи добровольцев. Среди них психологи, медики, аниматоры и сопровождающие. Волонтеры встречают людей на транспортно-пересадочных узлах, оказывают бытовую помощь в пунктах временного размещения, принимают и распределяют гуманитарную помощь.