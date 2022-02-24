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Путин обсудил спецоперацию в Донбассе с премьером Индии Моди

Политика
Путин обсудил спецоперацию в Донбассе с премьером Индии Моди
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди обсудил ситуацию вокруг Украины и оценил действия Киева в отношении Донбасса, сообщили в пресс-службе Кремля.

Утром 24 февраля Путин объявил о спецоперации в защиту жителей Донбасса от геноцида со стороны Киева. По его словам, обстоятельства требуют незамедлительных действий. Позднее российский лидер провел ряд встреч и созвонился с Моди.

«При обсуждении ситуации вокруг Украины Владимир Путин изложил принципиальные оценки агрессивных действий Киева в отношении мирного населения Донбасса, как и многолетней деструктивной политики, направленной на слом минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Напомним, что с начала эвакуации Россия приняла почти 100 тысяч жителей ЛДНР. Беженцы находятся в местах временного проживания в разных регионах страны. Они благодарны Москве за признание республик Донбасса и за оказанную помощь.

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