Лондон наложил ограничения на счета российских граждан в британских банках

Лондон, 24 февраля. Власти Великобритании запретят гражданам РФ хранить на счетах российских банков суммы более 66,8 тыс. долларов. Об этом заявили в МИД Соединенного Королевства.

Это мера является одним из пунктов санкционного пакета Великобритании против России. Ранее Лондон объявил о рестрикциях против нескольких российских компаний в РФ. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, уже были полностью заморожены активы банка ВТБ.

Утром 24 февраля началась спецоперация России в Донецкой и Луганской областях. По словам президента РФ Владимира Путина, решение принято после просьбы о помощи от руководства ДНР и ЛНР.