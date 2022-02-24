Власти ДНР сообщили о смерти шести человек из-за эскалации в республике

Донецк, 24 февраля. Шесть мирных жителей погибли на территории Донецкой Народной Республики за последние восемь дней эскалации. Об этом сообщили представители властей региона.

Ранее стало известно о начале военной операции на территории Донбасса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин после объявления независимости ДНР и ЛНР.

По словам главы государства, данная операция направлена на «демилитаризацию и денацификацию Украины». В связи с регулярными обстрелами со стороны ВСУ с просьбой о помощи также обратились жители Донецкой и Луганской народных республик. Представители ДНР отметили, что среди названых погибших двое умерли за последние сутки.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины провели обстрел по Донецкой Народной республике, в результате которого была повреждена важная инфраструктурных единица государства — детская клиническая больница.