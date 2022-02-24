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Президент России Путин провел телефонные переговоры с главой Ирана Раиси

Политика
Президент России Путин провел телефонные переговоры с главой Ирана Раиси
pixabay.com  /  jorono

Москва, 24 февраля. Президент России Владимир Путин и глава Ирана Ибрахим Раиси провели телефонные переговоры. Во время беседы они подтвердили взаимную нацеленность на укрепление сотрудничества.

Иранский лидер выразил понимание озабоченностью России в сфере безопасности из-за дестабилизирующих действий США и НАТО. Кроме того, лидеры провели переговоры по вопросам, касающимся выполнения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян возложил на НАТО вину за события происходящие на Украине. Он призвал своих сограждан оставаться в безопасных местах, или незамедлительно покинуть территорию Украины.

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