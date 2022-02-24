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Украинский МИД приступил к эвакуации посольства страны в Москве

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 22:36
ФАН-ТВ
Украинский МИД приступил к эвакуации посольства страны в Москве

В Москве началась эвакуация посольства Украины. Консульские учреждения страны в России продолжают работать в штатном режиме.

Украинское внешнеполитическое ведомство также призвало сограждан как можно быстрее покинуть территорию Российской Федерации. Ранее 23 февраля было эвакуировано и посольство России в Киеве.

Напомним, 24 февраля Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик. В связи с этим президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.

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