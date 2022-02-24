Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 22:08
22:05
Экономика
Байден объявил о введении санкций против крупнейшего российского банка
22:03
Политика
Байден заявил, что США не будут участвовать в боях на Украине
22:00
Политика
Байден: США подготовили экспортные санкции в отношении России
21:58
Политика
Глава Крыма сообщил о снятии водной блокады
21:58
Политика
Совет Европы рассмотрит санкции против России 25 февраля
21:56
Общество
Границу с Россией пересекли более 111 тысяч беженцев из ЛДНР
21:52
Общество
Власти Польши запретили вещание некоторых российских телеканалов в стране
21:51
Политика
Президент Зеленский встретится с американским актером Пенном
21:44
Общество
Петербурженка резко высказалась о митингующих против спецоперации в Донбассе
21:43
Политика
Путин обсудил спецоперацию в Донбассе с премьером Индии Моди
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Премьер-министр Канады Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций

Экономика
Премьер-министр Канады Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Оттава, 24 февраля. Правительство Канады ввело дополнительные санкционные ограничения по отношению к России из-за военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военных действий на территории Донбасса после объявления о статусе суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Лидер страны связал это с необходимостью «демилитаризации и денацификации Украины». По словам Трюдо, речь идет об ограничениях в отношении членов Совбеза России, а также министров обороны и финансов страны.

Санкции на фоне обострения ситуации на Украине решили ввести многие государства. Не исключением стала и Великобритания, которая объявила об активации ограничительных мер против российской компании «Аэрофлот».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Премьер-министр Канады Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций
санкции украина донбасс канада трюдо обострение ситуации в днр и лнр
Комментировать