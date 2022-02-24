Премьер-министр Канады Трюдо заявил о введении новых антироссийских санкций

Оттава, 24 февраля. Правительство Канады ввело дополнительные санкционные ограничения по отношению к России из-за военной операции на территории Украины. Такое заявление сделал премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о начале военных действий на территории Донбасса после объявления о статусе суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Лидер страны связал это с необходимостью «демилитаризации и денацификации Украины». По словам Трюдо, речь идет об ограничениях в отношении членов Совбеза России, а также министров обороны и финансов страны.

Санкции на фоне обострения ситуации на Украине решили ввести многие государства. Не исключением стала и Великобритания, которая объявила об активации ограничительных мер против российской компании «Аэрофлот».