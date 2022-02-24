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Ряд автобрендов приостановил поставки машин в дилерские центры России

Экономика
Ряд автобрендов приостановил поставки машин в дилерские центры России
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Степан Яцко

Москва, 24 февраля. Поставки новых машин по ряду брендов в дилерские центры, находящиеся на территории России, приостановлены, сообщил осведомленный источник.

Ситуация на Украине повлияла на бизнес-процессы в разных странах мира. По данным инсайдера РИА Новости, некоторые автобренды приостановили поставки своих машин в РФ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля провел встречу с представителями делового сообщества — главами крупнейших компаний и предприятий. Глава государства обсудил с бизнесменами ситуацию в экономике на фоне введения антироссийских санкций.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении экономических ограничений в отношении госкорпорации «Ростех».

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