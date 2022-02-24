NBC: Байдену посоветовали повредить интернет в России для срыва спецоперации в Донбассе

Вашингтон, 24 февраля. Президенту США Джозефу Байдену предложили нарушить интернет-соединение в РФ, а также отключить электроснабжение и нарушить работу железных дорог в стране. Телекомпания NBC сообщила, что таким действием планируется сорвать спецоперацию в Донбассе.

Соответствующее предложение озвучили американские спецслужбы. Такие призывы направлены на то, чтобы помешать российской стороне пополнять запасы сил, отметили зарубежные журналисты. Спецслужбы также озвучили Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против Москвы.

В понедельник, 21 февраля, президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. В четверг на встрече с представителями российского бизнеса глава государства заявил, что спецоперация в Донбассе – вынужденная мера.