Британский регулятор приостановил разрешение лицензии «Аэрофлота» на полеты в страну

Лондон, 24 февраля. Авиарегулятор Великобритании приостановил действие лицензии «Аэрофлота» на полеты в страну. Это было сделано после включения компании в санкционный список.

Кроме разрешения на полеты в Великобританию будут заморожены активы «Аэрофлота». Все ограничения будут включать запреты на совершение рейсов в Соединенное Королевство.

О введении санкций в отношении российской компании «Аэрофлот» объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Власти страны намерены ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках.