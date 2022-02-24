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Британский регулятор приостановил разрешение лицензии «Аэрофлота» на полеты в страну

Экономика
Британский регулятор приостановил разрешение лицензии «Аэрофлота» на полеты в страну
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Лондон, 24 февраля. Авиарегулятор Великобритании приостановил действие лицензии «Аэрофлота» на полеты в страну. Это было сделано после включения компании в санкционный список.

Кроме разрешения на полеты в Великобританию будут заморожены активы «Аэрофлота». Все ограничения будут включать запреты на совершение рейсов в Соединенное Королевство.

О введении санкций в отношении российской компании «Аэрофлот» объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Власти страны намерены ограничить размер вкладов граждан РФ в британских банках.

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