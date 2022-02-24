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ОБСЕ объявила об эвакуации членов миссии с Украины

Политика
ОБСЕ объявила об эвакуации членов миссии с Украины
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Киев, 24 февраля. Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) начнет эвакуацию своих сотрудников с Украины из-за событий, происходящих в стране. Об этом пишет информационное агентство Reuters.

На данный момент операция не проводится, так как ожидается снижение градуса напряженности, чтобы члены миссии могли безопасно покинуть территорию страны. По данным источника издания, такой шаг был принят из-за обострившейся обстановки в Донбассе.

Ранее Соединенные Штаты и остальные страны «Группы семи» договорились о дальнейшем санкционном давлении на Россию из-за спецоперации на востоке Украины. Решение было принято 24 февраля на саммите G7.

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