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Главком ВСУ Залужный на английском языке призвал действовать западных партнеров

Политика
Главком ВСУ Залужный на английском языке призвал действовать западных партнеров
Prt Scr youtube.com  /  5 канал

Киев, 24 февраля. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к западным странам с просьбой активизироваться и начинать действовать.

Для обращения к Западу Залужный использовал английский язык. Главком ВСУ попросил партнеров помочь Украине в связи со сложившейся сложной ситуацией. Он заявил, что пришло время действовать, а не разговаривать.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по освобождению Донбасса. Перед этим с просьбой о помощи в урегулировании конфликта с Украиной к российскому лидеру обратились главы ЛДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин.

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