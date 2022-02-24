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NBC: американские спецслужбы представили Байдену варианты кибератак на Россию

  /   Обновлено: 24 февраля 2022 21:24
Политика
NBC: американские спецслужбы представили Байдену варианты кибератак на Россию
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Вашингтон, 24 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил от сотрудников американской разведки варианты проведения потенциальных кибератак против России. Об этом говорится в материале телеканала NBC.

Президент России Владимир Путин 24 февраля записал видеообращение, в котором объявил о начале военной операции на территории Донбасса после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Данное решение глава государства объяснил «демилитаризацией и денацификацией Украины». Как сообщили авторы материала, представленные Байдену варианты кибератак направлены на подрыв военной способности армии России.

Ранее американский президент совместно с другими лидерами стран «Группы семи» (G7) договорились о дальнейших действиях по санкциям в отношении Москвы. Главы государств выступили против действий России на территории Донбасса и заявили о готовности поддержать Украину.

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