NBC: американские спецслужбы представили Байдену варианты кибератак на Россию

Вашингтон, 24 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден получил от сотрудников американской разведки варианты проведения потенциальных кибератак против России. Об этом говорится в материале телеканала NBC.

Президент России Владимир Путин 24 февраля записал видеообращение, в котором объявил о начале военной операции на территории Донбасса после признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Данное решение глава государства объяснил «демилитаризацией и денацификацией Украины». Как сообщили авторы материала, представленные Байдену варианты кибератак направлены на подрыв военной способности армии России.

Ранее американский президент совместно с другими лидерами стран «Группы семи» (G7) договорились о дальнейших действиях по санкциям в отношении Москвы. Главы государств выступили против действий России на территории Донбасса и заявили о готовности поддержать Украину.