В городе Бровары под Киевом местные жители вынуждены прятаться в подвалах от обстрелов. В комментарии ФАН одна из жительниц города рассказала, что они сегодня всей семьей весь день сидят в подвале своего дома.

«Бомбят. Мы сейчас приехали в дом спрятаться. Тут подвал крепкий есть. В пять утра все началось. Тут недалеко попали в военную часть, взрывы были слышны. Нам очень страшно. Пока будем пережидать здесь всю эту ситуацию», — сообщила украинка Наталья.

Тем временем мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что на территории Киевской области с 22:00 до 7:00 часов вводится комендантский час. В это время людям нельзя находиться на улицах и в других общественных местах. На это у них должны быть специальные документы с разрешением. В Киеве также сообщили о введении комендантского часа.

Ранее политолог Иван Скориков в беседе с ФАН заявил, что главным следствием спецоперации российских войск на Украине должна стать смена политического курса Киева, а также отказ стран Североатлантического альянса от размещения вооружений на своей территории.