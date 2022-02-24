Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 февраля 22:07
22:05
Экономика
Байден объявил о введении санкций против крупнейшего российского банка
22:03
Политика
Байден заявил, что США не будут участвовать в боях на Украине
22:00
Политика
Байден: США подготовили экспортные санкции в отношении России
21:58
Политика
Глава Крыма сообщил о снятии водной блокады
21:58
Политика
Совет Европы рассмотрит санкции против России 25 февраля
21:56
Общество
Границу с Россией пересекли более 111 тысяч беженцев из ЛДНР
21:52
Общество
Власти Польши запретили вещание некоторых российских телеканалов в стране
21:51
Политика
Президент Зеленский встретится с американским актером Пенном
21:44
Общество
Петербурженка резко высказалась о митингующих против спецоперации в Донбассе
21:43
Политика
Путин обсудил спецоперацию в Донбассе с премьером Индии Моди
Все новости
Спецкор Сладков в Донбассе

Киев поручил областным администрациям активизировать работу по эвакуации людей

Политика
Киев поручил областным администрациям активизировать работу по эвакуации людей
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 24 февраля. Украинские власти поручили областным администрациям улучшить работу по эвакуации мирного населения из мест ведения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение. После этого глава государства подписал указ о создании военных администраций. В стране также призвали оперативнее эвакуировать населения из мест, где ведутся боевые действия.

Российский лидер Владимир Путин вечером 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми народными республиками. Спустя двое суток он заявил о начале специальной операции по освобождению Донбасса.

Зеленский записал видеообращение к жителям России, в котором призвал выходить на незаконные митинги. Блогер Вадим Манукян прокомментировал заявление бывшего комика.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Киев поручил областным администрациям активизировать работу по эвакуации людей
украина Киев донбасс зеленский
Комментировать