Киев поручил областным администрациям активизировать работу по эвакуации людей

Киев, 24 февраля. Украинские власти поручили областным администрациям улучшить работу по эвакуации мирного населения из мест ведения боевых действий.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел военное положение. После этого глава государства подписал указ о создании военных администраций. В стране также призвали оперативнее эвакуировать населения из мест, где ведутся боевые действия.

Российский лидер Владимир Путин вечером 21 февраля признал ЛНР и ДНР независимыми народными республиками. Спустя двое суток он заявил о начале специальной операции по освобождению Донбасса.

Зеленский записал видеообращение к жителям России, в котором призвал выходить на незаконные митинги. Блогер Вадим Манукян прокомментировал заявление бывшего комика.