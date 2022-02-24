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Политолог Перенджиев: ВСУ не смогут обстреливать жителей Донбасса после ввода миротворцев ВС РФ

Армия
Политолог Перенджиев: ВСУ не смогут обстреливать жителей Донбасса после ввода миротворцев ВС РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 24 февраля. Размещение в Донбассе российских миротворцев поможет прекратить кровопролитие и гарантирует спокойную мирную жизнь гражданам ДНР и ЛНР, заявил политолог Александр Перенджиев.

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) прекрасно осознает боевую мощь российской армии, подчеркнул доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью изданию «Народные Новости».

«Войска... введены для того, чтобы людей не обижали и тем более не убивали», — назвал политолог главную цель размещения российских миротворцев в Донбассе.

После того, как профессиональная, прекрасно обученная, и вооруженная по последнему слову техники российская армия появилась в ДНР и ЛНР, подразделения ВСУ больше не смогут обстреливать жителей Донбасса уже из чувства самосохранения, объяснил Перенджиев.

Ранее в Минобороны России сообщили об успешном развитии спецоперации российской армии на Украине. Об уничтожении защитниками Донбасса двух бомбардировщиков Су-24 украинских ВВС информировало utro.ru.

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