Военкор Котенок назвал операцию ВС РФ на Украине устранением «чудовищной несправедливости»

Донецк, 24 февраля. Операция ВС РФ на Украине нацелена на исправление несправедливости, из-за которой в Донбассе уничтожали в течение восьми лет мирное население. Об этом заявил военный корреспондент Юрий Котенок.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале спецоперации ВС РФ в Донбассе. Главная цель российских войск состоит в нейтрализации военного потенциала Киева с целью обеспечения безопасности мирных жителей ЛДНР. Военный корреспондент Юрий Котенок в беседе с «ПолитЭкспертом» отметил, что на Украине теперь разворачиваются исторические события.

«Устраняется та самая великая, чудовищная несправедливость, когда нас столько лет пинали, атаковали, разделили наш народ, наше государство. И ответные действия наши подсказаны всей логикой событий. Это высшая справедливость, она совершается на наших глазах — военным и военно-политическим путем», — заявил журналист.

Военкор также обратил внимание, что российские подразделения дошли до Харькова, а значит принуждение украинских войск к миру уже идет на этом участке полным ходом. Котенок предположил, что сама операция ВС РФ будет здесь непродолжительной в силу того, что военных объектов у ВСУ не так уж и много.

«Все имеет свой срок, ничто не вечно под луной. Теперь идет расплата», — заключил он.

Военкор добавил, что, очевидно, никто из стран Запада не горит желанием попадать России под руку, так что вряд ли осмелятся соваться на Украину, чтобы оказать ей военную поддержку. Киев тем не менее потребовал от стран ЕС гуманитарной помощи.

В четверг вечером Минобороны РФ отчиталось об итогах первого дня операции и сообщило о ликвидации 83 наземных объектов военной инфраструктуры Украины, передал RT.